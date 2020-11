Syrische minister van Buitenlandse Zaken gestorven

De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Walid al-Muallem, is maandag overleden op 79-jarige leeftijd.

Dat heeft de regering bekendgemaakt via de staatstelevisie. De ervaren diplomaat, die sinds 2006 minister van Buitenlandse Zaken was, begon zijn carrière als diplomaat in 1964. Het staatspersbureau SANA, dat de boodschap van de regering wereldkundig maakte, heeft de doodsoorzaak niet naar buiten gebracht. Al-Muallem was ook vicepremier.

Op persconferenties stond hij bekend om zijn spottende standpunten tegen het Westen, dat hij beschuldigde van samenzwering tegen de Syrische regering.

