Hoofdstad Pakistan geblokkeerd vanwege protesten tegen Frankrijk

De Pakistaanse autoriteiten sloten maandag voor de tweede dag een hoofdweg naar de hoofdstad Islamabad af, vanwege nieuwe protesten tegen Frankrijk.

Een protestbijeenkomst in de naburige stad Rawalpindi, die zondag 5000 mensen trok, was ook maandag nog gaande met ongeveer duizend demonstranten. Die verzamelden zich bij de wegversperring waardoor ze de hoofdstad niet konden binnenkomen.

Forenzen kregen te maken met langdurige vertragingen op alternatieve routes naar de stad. Mobiele telefoondiensten zijn maandag weer in de lucht, nadat ze ruim 24 uur waren geblokkeerd om te voorkomen dat de organisatoren van de protesten met elkaar konden communiceren.



Meerdere protesten

Pakistan zag de afgelopen weken meerdere protesten ontstaan als reactie op recente opmerkingen van de Franse president Emmanuel Macron over de islam. Die reageerde fel nadat een terrorist een leraar in de buurt van Parijs had onthoofd omdat hij cartoons van de profeet Mohammed (saws) had laten zien.

De president zei dat de leraar "werd vermoord omdat islamisten onze toekomst willen", maar verzekerde dat ze die nooit zullen krijgen.



Macron's polariserende opmerkingen wekten woede in de moslimwereld. Tienduizenden demonstranten gingen de straat op in Pakistan, het naburige Iran en andere moslimlanden in Zuid-Azië en organiseerden anti-Franse boycots.

Het Franse staatshoofd kwam later terug op zijn woorden en nuanceerde zijn uitspraken in een interview met de Arabische nieuwszender Al Jazeera.

© ANP 2020