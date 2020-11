Lagere straf in hoger beroep voor aanslagpleger Amsterdam CS

De 21-jarige Jawed S. heeft in hoger beroep 25 jaar celstraf gekregen voor de aanslag in 2018 op Amerikaanse toeristen op Amsterdam Centraal Station.

Het vonnis van het gerechtshof in Amsterdam is daarmee lager dan dat van de rechtbank vorig jaar, die hem veroordeelde tot 26 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

S. stak op 31 augustus 2018 in het station vanuit het niets twee Amerikaanse toeristen neer met een groot vleesmes, uit woede over de door PVV-leider Geert Wilders uitgeroepen cartoonwedstrijd rond de profeet Mohammed (saws). De Afghaan ging in hoger beroep omdat hij de straf die hij eerder kreeg te hoog vond.

Het hof acht - in tegenstelling tot de rechtbank en het Openbaar Ministerie - niet bewezen dat S. drie betrokken agenten heeft bedreigd. Volgens het hof blijkt dit onder meer niet uit de camerabeelden en wordt hij hiervan vrijgesproken.



Daardoor hebben de agenten ook geen recht op schadevergoeding. De Amerikaanse slachtoffers krijgen wel een schadevergoeding van in totaal bijna 3 miljoen euro.

Spijtbetuiging

Verder keek het hof bij het bepalen van de straf naar de uitkomst in vergelijkbare zaken en naar de jeugdige leeftijd van S. die negentien was toen hij de aanslag pleegde. Het vonnis is gelijk aan de eis van het OM bij de rechtbank.



In hoger beroep sloot de aanklager zich echter aan bij de bijna 27 jaar die S. eerder kreeg.

De spijtbetuiging die S. voor het eerst deed bij het hof, leverde hem geen strafverlaging op. De excuses waren opvallend omdat hij eerder herhaaldelijk verklaarde dat hij het zo weer zou doen. Het hof noemde de "emotieloze" wijze waarop hij zijn spijt betuigde "oninvoelbaar".



In een videoboodschap vertelden de slachtoffers tijdens de zitting dat ze nog altijd kampen met de gevolgen van de aanslag. Een van hen liep een dwarslaesie op en zit in een rolstoel, de ander heeft nog altijd last van een zenuwbeschadiging in zijn arm. Ook heeft het incident nog altijd een grote impact op de betrokken agenten, van wie er een S. neerschoot.

"Een terroristische aanslag behoort tot de ernstigste misdrijven", zei de voorzitter van het hof. "Daarbij worden volstrekt onschuldige en doorgaans willekeurige slachtoffers opgeofferd voor een zogenaamd hoger doel." Een lange gevangenisstraf is daarom op zijn plek, mede om te voorkomen dat anderen vergelijkbare misdrijven plegen.

© ANP 2020