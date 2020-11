El Guerguerate: wegverkeer Marokkaanse grens hervat

Het wegverkeer in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek is zaterdag hervat

Ruim 80 van de 200 vrachtwagens die ruim drie weken vast hebben gezeten in de grensstreek hebben zaterdag de oversteek kunnen maken, melden Mauritaanse autoriteiten aan persbureau AFP. Het wegverkeer is in beide richtingen hervat.

De heropening van de grensovergang is het gevolg van de recente inzet van het Marokkaanse leger in de regio. De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) hebben vrijdag een militaire operatie uitgevoerd in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek.

De inzet van FAR was nodig om de gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden. Het kleine dorpje bevindt zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.



De grensovergang biedt werk aan duizenden arbeiders, inclusief chauffeurs, boeren en handelaren. De blokkade trof consumenten in verschillende landen zoals Mauritanië, Mali, Niger, Burkina Faso en Ivoorkust.

Om de grensblokkade te omzeilen en de opgelopen schaarste in Mauritanië aan te vullen moest Marokko zeevracht inzetten om lokale markten te bevoorraden.



Veiligheidskordon

Het Marokkaanse leger meldde vrijdagavond een 14 kilometer lang veiligheidskordon te hebben opgezet om het vrije verkeer van goederen en personen in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek te beveiligen.

De operatie resulteerde in de terugtrekking van de gewapende rebellen. De militanten staken voor vertrek hun eigen tenten in de fik.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde vrijdag dat het Marokkaanse leger "voorlopig aanwezig" zal zijn om de rust in de regio te bewaken.

