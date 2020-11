Beschietingen Saoedische ambassade is terreurzaak

De 40-jarige man uit Zoetermeer wordt ervan verdacht dat hij handelde uit terroristisch oogmerk.

De man die is aangehouden in verband met het beschieten van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag blijft de komende twee weken in de cel. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Den Haag maandag beslist.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem verder van poging tot moord of doodslag op de bewaker van het gebouw, "het plegen van geweld tegen een gebouw van een internationaal beschermd persoon" en bedreiging. Hij is eerder ook al veroordeeld tot een geldboete voor het bekladden van het gebouw.

De man werd donderdagmiddag in zijn woonplaats aangehouden, nadat die ochtend meerdere schoten waren gelost op het ambassadegebouw aan de Koninginnegracht. Niemand raakte gewond. Het onderzoek is nog in volle gang, laat het OM weten. Er wordt nog gezocht naar getuigen die de man zagen rond het moment van schieten.



Saoedi-Arabië heeft de beschieting van zijn ambassade veroordeeld en sprak van een "laffe aanval". De ambassade riep Saoedi’s in Nederland op extra waakzaam te zijn.

Tegen Omroep West zeggen buren van de verdachte dat hij verward was. "Hij dacht dat hij de profeet was", zegt een van hen.

