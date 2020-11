Tien gemeenten doen mee aan proef wapenstok voor boa's

Aan de proef met de wapenstok voor boa's die in januari van start gaat, doen tien gemeenten mee, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag weten.

De pilot moet helpen bij nieuwe regelgeving over de uitrusting van boa's. De gemeenten die geselecteerd zijn voor deelname aan de proef zijn Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zoetermeer en Zuidwest Friesland.

Er hadden zich in totaal 22 gemeenten ingeschreven voor de pilot. Volgens het ministerie is bij de selectie gekozen voor landelijke spreiding en een verdeling over zowel steden als landelijke gebieden.

Voordat in de gemeenten gestart kan worden met de uitvoering van de pilot, moeten de boa’s beginnen met een (aanvullende) opleiding en training met de korte wapenstok.



Minister van Justitie Ferd Grapperhaus: "Met deze pilot komen we tegemoet aan een wens die al langer leeft. Dit middel kan onder andere door de mogelijke preventieve werking ervan de veiligheid van de boa vergroten."

Vakbond BOA ACP en de Nederlandse Boa Bond willen graag zo snel mogelijk dat boa's een wapenstok krijgen, omdat volgens hen de agressie tegen handhavers in deze coronatijd verder toeneemt.

