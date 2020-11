Spaanse premier in december naar Marokko

De Spaanse premier Pedro Sanchez zal naar verwachting op 17 december een officieel bezoek brengen aan Marokko.

Sanchez zal samen met de Marokkaanse regeringsleider Saad Eddine El Othmani een bilaterale bijeenkomst in Rabat voorzitten. El Othmani heeft in een telefonisch onderhoud met zijn ambtgenoot de voorbereidingen voor de bijeenkomst te besproken.

"We hebben de wil om samenwerking tussen onze landen te ontwikkelen ten behoeve van onze mensen", schreef El Othmani op Twitter na de aankondiging van het aanstaande bezoek.

Hoewel de agenda van de bijeenkomst nog niet officieel is aangekondigd zal deze hoogstwaarschijnlijk gaan over de Spaans-Marokkaanse zeegrenzen. De kwestie betreft overlappende claims tussen de zeegrenzen van Marokko en Spanje in de Atlantische Oceaan tussen het Zuid-Marokkaanse Dakhla en de Spaanse Canarische Eilanden.



Naar verwachting zal ook het onderwerp van illegale migratie worden besproken, vooral in het licht van de toegenomen stroom irreguliere migranten die aankomen op de Canarische Eilanden.

In aanloop naar de ontmoetingen tussen de twee premiers zal de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska op 20 november een bezoek brengen aan zijn Marokkaanse tegenhanger Abdelouafi Laftit.

© MAROKKO.NL 2020