MP-oprichter Mahjoubi Aherdane overleden

Mahjoubi Aherdan, de medeoprichter van de Movement Populaire (MP) is zondag overleden in een privékliniek in Rabat.

Zijn overlijden werd zondag bevestigd door MP-voorzitter Mohand Laenser. Met het overlijden van Aherdan raakt Marokko wederom een grote politieke leider kwijt. Aherdan was ouder dan 100 jaar en leed al geruime tijd aan ernstige gezondheidsklachten. Aherdan was naast politicus ook veteraan (laureaat van de Militaire Academie van Meknes), kunstenaar en Amazigh-activist. Hij was herhaaldelijk minister onder het bewind van wijlen Koning Hassan II. Aherdan staat vooral bekend als de man die in 1958 de MP-partij oprichtte, met hulp van Abdelkrim al-Khatib en Lahcen Lyoussi. De oprichting markeerde het begin van het meerpartijenstelsel in de Marokkaanse politiek.

Aherdan verliet het Franse leger toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog gestationeerd was in Italië. Hij besloot te vertrekken na ongepaste opmerkingen van één van zijn leidinggevenden. Om zijn abrupte vertrek te rechtvaardigen gebruikte hij zijn medische aandoening als voorwendsel. Eenmaal terug in Marokko had hij zijn vuurwapen afgegeven aan koning Mohammed V, waarmee hij persoonlijk bevriend was.

Aherdan zat al enkele jaren gekluisterd aan een rolstoel nadat hij zijn dijbeen had beschadigd na een ernstige val. Hij verloor kort daarna ook zijn vrouw en decennialange metgezel Mireille de Gasquet. Mahjoubi is maandag begraven in zijn geboorteplaats Oulmès.