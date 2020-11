Premier Marokko waarschuwt Polisario: 'Leger staat klaar!'

Regeringsleider Saad Eddine El Othmani heeft Polisario-milities gewaarschuwd met militair optreden als ze ooit proberen de Marokkaanse grens te overschrijden.

Dat zei El Othmani zondag tijdens een bijeenkomst van zijn PJD-partij. De premier beschouwt de recente vijandigheden van Polisario in El Guerguerate als het resultaat van "opeenvolgende nederlagen" van de separatistische groep.

Volgens El Othmani hebben de lokale en internationale diplomatieke nederlagen van het Polisario Front, samen met de diplomatieke, sociale en economische doorbraken van Marokko in de Sahara de separatisten veranderd in "bandieten".

“Polisario ging te ver in hun tirannie en overschreed alle grenzen.", zei El Othmani. "Het was nodig om in te grijpen om hen af ​​te schrikken", aldus de regeringsleider.



Het Marokkaanse leger heeft vrijdag een militaire operatie uitgevoerd in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek. De inzet van de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) was bedoeld om gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden. Het kleine dorpje bevindt zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.

"Marokko wil een politieke oplossing en zal dialoog en onderhandelingen niet uit de weg gaan, maar het accepteert geen provocaties en aanvallen op haar grondgebied", zei El Othmani.



De premier benadrukte het belang van de militaire interventie in El Guerguerate en zei dat deze zal zorgen voor "een strategische verschuiving" met "grote positieve impact". Volgens El Othmani zal de grensovergang niet opnieuw worden geblokkeerd.

"Het verkeer door de grensovergang in El Guerguerate is niet alleen belangrijk voor Marokko maar ook voor andere Afrikaanse landen, met name Mauritanië", zei hij.



El Othmani herhaalde nogmaals het geduld van Marokko en benadrukte dat het land alle vreedzame middelen had uitgeput om de milities van Polisario aan te sporen het gebied te verlaten en het verkeer in de regio niet langer te blokkeren.

"Marokko oefende gedurende 22 dagen de grootste terughoudendheid, maar de tussenkomst van het leger was noodzakelijk na Polisario's terughoudendheid.", zei El Othmani vrijdag tijdens een spoedberaad waarin hij alle politieke partijen op de hoogte bracht van de recente ontwikkelingen in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek.



Consulaten en ambassades

El Othmani herinnerde eraan dat voorafgaand aan de recente reeks van provocaties de separatisten een meerdere diplomatieke nederlagen hebben geleden. De premier verwees daarmee naar het grote aantal landen dat het afgelopen jaar heeft gekozen voor consulaire en diplomatieke vertegenwoordiging in de zuidelijke provincies van Marokko.

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in Dakhla en Laayoune, te midden van toenemende protesten van Polisario-activisten. De separatisten hebben zich het afgelopen jaar, met hernieuwde inspanning en met hulp van buurland Algerije, hevig verzet tegen de opening van Afrikaanse consulaten in de zuidelijke regio's.



Sinds november 2019 heeft de opening van verschillende Afrikaanse ambassades en consulaten in Dakhla en Laayoune meer geloof gegeven aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

In de afgelopen maanden hebben de Emiraten, Ivoorkust, Burundi, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe diplomatieke vertegenwoordigingen geopend in Laayoune. In Dahkla opende Gambia, Guinee, Djibouti en Liberia een consulaat.



Zowel Algerije als het Polisario-front omschreven de komst van de consulaten en ambassades als een "flagrante schending" van het door de VN geleide politieke proces om het conflict in de Sahara te beëindigen. Algerije verwijt Marokko het conflict in de Sahara verder te doen escaleren door de "zoektocht naar een oplossing te belemmeren".

"De opening van consulaten in de Sahara was een zware klap voor de separatisten, omdat ze de illusie koesterden dat geen enkele staat de 'Marokkanen van de Sahara erkent'.", aldus premier Saad Eddine El Othmani.

