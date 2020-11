SP royeert zes 'geradicaliseerde zolderkamercommunisten'

De SP heeft zes leden uit de partij gezet omdat zij volgens de partijtop de partij wilden overnemen en plannen hadden voor een gewapende burgeroorlog, meldt Nieuwsuur.

De betrokkenen zelf spreken van een "heksenjacht" om kritische geluiden in de kiem te smoren. De zes zijn lid van het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum.

Volgens hen zijn dit afdelingen binnen de partij, maar de SP vindt beide groepen juist aparte politieke partijen. "Zij hebben een eigen ideologie, een eigen programma, een eigen bestuur en eigen besluitvorming, dus het is een politieke partij in alle opzichten", zegt SP-secretaris Arnout Hoekstra in de uitzending. SP-leden mogen niet lid zijn van een andere partij.

De betrokken leden zijn kritisch op mogelijke kabinetsdeelname van de SP en willen daar open discussie over binnen de partij. Volgens Hoekstra is die ruimte er wel degelijk, maar zijn de geroyeerde leden "geradicaliseerde zolderkamercommunisten". Zij zijn het niet eens met het royement en willen deze in december op een congres aanvechten.



Olaf Kemerink, een van de zes, was kandidaat om lid te worden van het bestuur van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Aanstaande zaterdag wordt op een algemene ledenvergadering gestemd over een nieuw bestuur.

Volgens kritische SP-leden is Kemerink geroyeerd omdat hij te radicaal zou zijn voor bestuurslid.

