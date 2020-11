Rechtbank gaat veel getuigen liquidatieproces Mocromaffia zelf horen

Door het vertrek van de rechter-commissaris uit het grote liquidatieonderzoek Marengo ziet de rechtbank in Amsterdam zich genoodzaakt een aantal getuigenverhoren zelf te doen, op de openbare zitting.

Dit heeft de rechtbank dinsdag kenbaar gemaakt. In Marengo staan nog 43 getuigen op de lijst, onder wie de zeventien verdachten, die in elkaars zaak als getuigen worden gehoord.

Ook zal de rechtbank het nog resterende deel van de verhoren van kroongetuige Nabil B. voor zijn rekening nemen. Het megaproces Marengo draait onder meer om een reeks liquidaties. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in de zaak.

De rechter-commissaris legde haar werkzaamheden in Marengo in oktober neer na een kennelijk onoverbrugbaar conflict met enkele advocaten. Eerder al hadden de advocaten geprobeerd haar via een wrakingsprocedure van de zaak af te krijgen.



De kwestie is tijdens een paar tussentijdse zittingen - eind oktober, begin november - besproken. Een belangrijk bestanddeel van het werk van een onderzoeksrechter is het horen van getuigen.

Vaart erin houden

De rechtbank neemt de verhoortaken van de onderzoeksrechter grotendeels over om de vaart erin te houden. Het proces kwam al in 2017 op gang. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor volgend jaar.



Het kan zijn dat een deel van de getuigenverhoren alsnog bij een rechter-commissaris moeten plaatsvinden, omdat dit - bijvoorbeeld om redenen van veiligheid - niet in het openbaar kan. Onderzoeksrechters opereren achter gesloten deuren.

Extra verhoor

De verhoren van kroongetuige B. staan gepland vanaf februari volgend jaar. Ook hier geldt dat een deel daarvan alsnog bij een rechter-commissaris moet gebeuren. In december wordt mogelijk een extra verhoor van B. ingelast, op verzoek van de advocaten van verdachte Mohamed R. Zij zeggen dat verhoor nodig te hebben om een verzoek tot het opheffen van het voorarrest van R. te kunnen onderbouwen.



De rechtbank wil vooralsnog niet overgaan tot het horen van getuigen over de omstreden observatie van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in Dubai. De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie eerder al opgedragen duidelijkheid te verschaffen over wat er precies in Dubai is gebeurd.

Over de observatie is veel ophef ontstaan. De twee raadslieden waren vorig jaar zomer in Dubai. Taghi was toen nog voortvluchtig. Justitie had aanwijzingen dat de advocaten hem in Dubai zouden ontmoeten, wat niet het geval was. Taghi is maanden later wel in Dubai aangehouden.

