Palestijnen hervatten veiligheidssamenwerking met Israël

De Palestijnse Autoriteit van president Mahmoud Abbas gaat de samenwerking met Israël rond veiligheidsbeleid hervatten.

Die was sinds medio mei stopgezet vanwege de plannen van de Israëlische regering om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren.

"In het licht van de internationale contacten van Mahmoud Abbas en gezien de schriftelijke en verbale toezeggingen van de Israeli’s, zullen we de relatie hervatten zoals die was voor 19 mei 2020", zei minister van Burgerzaken Hussein al-Sheikh dinsdag.

Israël heeft beloofd de annexatie op te schorten toen het onlangs diplomatieke relaties met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aanknoopte als onderdeel van een Amerikaans vredesplan voor het Midden-Oosten.

Volgens de VAE blijft een tweestatenoplossing daardoor in zicht.

