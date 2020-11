WHO: minder nieuwe coronabesmettingen in Europa

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat wordt vastgesteld in Europa, vertoonde vorige week een opvallende daling.

Wel overleden volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meer patiënten aan het besmettelijke virus. De WHO becijferde dat vorige week wereldwijd bijna vier miljoen nieuwe coronagevallen zijn ontdekt.

Ook stierven in die periode bijna 60.000 coronapatiënten. Het virus lijkt vooral in Europa hard om zich heen te grijpen. Het continent was vorige week goed voor 46 procent van de nieuwe besmettingen die wereldwijd zijn vastgesteld en 49 procent van de sterfgevallen, meldt de WHO.

Overheden in Europa telden vorige week in totaal 29.000 sterfgevallen: een stijging van 18 procent. Ook kwamen er 1,84 miljoen nieuwe besmettingen bij. De WHO noteert daar wel een klein lichtpuntje. "Voor het eerst in drie maanden, was sprake van een daling van 10 procent van wekelijkse gevallen."

Het coronavirus heeft sinds het begin van de pandemie wereldwijd aan zeker 1,3 miljoen mensen het leven gekost. Zeker 55 miljoen personen raakten besmet, becijferde persbureau AFP, dat zich baseert op officiële bronnen.

© ANP 2020