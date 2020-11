Clint Eastwood mag van rechtbank niet getuigen tegen Marokkaan in Thalys-proces

De Amerikaanse filmmaker Clint Eastwood mag van de Franse rechtbank niet getuigen tijdens het proces tegen de man die vijf jaar geleden het vuur opende in een Thalys tussen Amsterdam en Parijs.

De 90-jarige regisseur maakte een film over de verijdelde aanslag in de trein: The 15:17 to Paris. Het proces tegen de hoofdverdachte Ayoub El Khazzani begon maandag. Zijn advocaat had de rechtbank gevraagd Eastwood als getuige op te roepen.

De advocaat wilde de scènes uit de film gebruiken voor een reconstructie. Eastwoods film is gebaseerd op een boek geschreven door de drie Amerikaanse passagiers die de schutter overmeesterden. Door hun tussenkomst vielen er maar twee gewonden.

De 31-jarige El Khazzani spreekt niet tegen dat hij van plan was een aanslag te plegen, maar houdt vol dat hij zich op het laatste moment bedacht. Het zou toen al te laat zijn geweest om een confrontatie met passagiers te voorkomen.



Rumoer

In de film is de bedenking van de schutter niet te zien. De advocaat is daarom bang dat de filmbeelden de realiteit beïnvloeden. Het was de bedoeling dat Eastwood zou uitleggen welke instructies hij aan de acteurs heeft gegeven.

De aanklagers waren tegen het verzoek. Eastwood was namelijk zelf geen getuige van de aanslag en daarom heeft het volgens hen geen zin de Amerikaan op te roepen. Ze vinden dat de verdediging "rumoer" probeert te creëren.



De rechtbank benadrukte bij het afwijzen van het verzoek dat de drie Amerikanen deze week zullen getuigen.

Ook een man die gewond raakte, de Frans-Amerikaanse professor Mark Moogalian, zal in de rechtbank verschijnen. De Amerikanen en Moogalian speelden zichzelf in de film.

