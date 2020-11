Marokko en Spanje bouwen derde intercontinentale elektriciteitskabel

Marokko en Spanje zijn overeengekomen om een derde elektriciteitskabel aan te leggen tussen de twee landen.

Met de overeenkomst wordt een eerder ondertekend memorandum uitgevoerd. Het Marokkaanse elektriciteits- en drinkwaterbedrijf (ONEE) en het Spaanse bedrijf Red Electrica (REE) gaan samenwerken aan het project.

Het Marokkaanse ministerie van Energie maakte het nieuws dinsdag bekend na gesprekken tussen de Marokkaanse energieminister Aziz Rabbah en de Spaanse minister voor Ecologische TransitieTeresa Ribera. De gesprekken vond vorige week plaats via videoconferentie.

Momenteel worden de twee landen verbonden met twee elektriciteitskabels. In 2019 bedroeg de export van elektriciteit uit Marokko naar Spanje meer dan 1.207 gigawattuur (GWh).



Behalve de bouw van de nieuwe elektriciteitskabel bespraken de landen ook verdere bilaterale samenwerking op het gebied van aardgas en waterstof. Beide ministers willen een nieuwe samenwerking creëren om de handel in aardgas tussen de twee landen mogelijk te maken. Ook de handel in waterstof is besproken. Samenwerkingsmogelijkheden zullen worden onderzocht door Marokkaanse en Spaanse bedrijven die actief zijn in het veld.

Het gesprek maakt deel uit van het reguliere overleg tussen Marokko en Spanje, dat niet alleen de bilaterale betrekkingen betreft maar ook de elektriciteits- en energieverbinding tussen Europa en Afrika. De laatste overlegvergadering tussen de twee landen vond plaats in juni toen reparatiewerkzaamheden aan één van de kabels moest worden uitgevoerd.

© MAROKKO.NL 2020