Moslima uit vliegtuig gezet na klacht racistische medereiziger (video)

De Jordaans-Amerikaanse activiste en blogster Amani al-Khatahtbeh is in Londen uit een vliegtuig gezet van American Airlines.

Een medepassagier voelde zich "niet op zijn gemak" door de aanwezigheid van de gesluierde moslima, schrijft de Britse krant the Independent.

Al-Khatahtbeh is de oprichter van van de website Muslim Girl en heeft zich dit jaar als eerste moslima kandidaat gesteld voor het congres in New Jersey. Ze zou op 14 november verhuizen van Newark naar Charlotte, North Carolina.

Ze deelde haar ervaring in het vliegtuig uitgebreid op Twitter. Volgens Al-Khatahtbeh probeerde een voor te dringen omdat hij een eersteklas kaartje had. Nadat de vlogster de man hier op aansprak ontstond een woordenwisseling tussen de twee



Niet veel later werd Al-Khatahtbeh uit het vliegtuig gezet omdat een medepassagier over haar zou hebben geklaagd. De 'man' zou zich niet op zijn gemak hebben gevoeld. Andere passagiers waren geschokt door het besluit van de medewerkers van de luchtvaartmaatschappij.

De Amerikaanse moslimraad (CAIR) vindt dat American Airlines uitleg moet geven over waarom Al-Khatahtbeh uit het vliegtuig is gezet. Het incident wordt onderzocht



