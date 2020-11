Trump verliest zaak over deporteren migrantenkinderen

De regering Trump mag onbegeleide kinderen die werden gepakt terwijl ze illegaal het land binnenkwamen, niet terugsturen. Een rechter in Washington heeft dat bepaald.

De Amerikaanse regering wilde ze terugsturen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens rechter Emmet Sullivan is het aannemelijk dat de minderjarigen onherstelbaar leed wordt aangedaan als ze worden teruggestuurd, omdat ze slachtoffer kunnen worden van seksueel misbruik en ander geweld. Ze zouden zelfs kunnen worden gedood of gemarteld als ze direct naar hun thuisland worden gestuurd, aldus de rechter.

Over migrantenkinderen is meer te doen in de VS. Eerder bleek dat 545 migrantenkinderen van hun ouders zijn gescheiden omdat de gezinnen illegaal het land waren binnengekomen.

De regering begon in mei 2018 met het gescheiden gevangenzetten van gezinnen van illegale migranten, maar staakte dat na protesten, behalve in gevallen waarin de ouders "een risico" voor hun kinderen vormden. De rechter droeg de regering twee jaar geleden op alles in het werk te stellen om kinderen met hun ouders te herenigen.

