De Bond tegen vloeken heeft nog nooit zoveel vloeken en grove taal in kinderboeken aangetroffen als dit jaar. In twee op de drie boeken vond de bond een of meerdere vloeken.

In 2019 was dat nog in 40 procent van de onderzochte boeken. De bond kijkt elk jaar naar het taalgebruik in kinderboeken die in dat jaar zijn bekroond.

Met name in de boeken Bizar van Sjoerd Kuyper (Zilveren Griffel), Dor van Neal Shusterman en Jarrod Shusterman (Zilveren Griffel) en IJzerkop van Jean-Claude Rijckegem (genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs) komen zeer veel grove vloeken voor, zegt de Bond tegen vloeken. In de dichtbundel Uit elkaar van Bette Westera, die de Gouden Griffel won, stond geen grove taal.

In 2019 vond de bond maar één keer "de gvd-vloek voluit geschreven". In 2020 troffen de onderzoekers het woord minstens 35 keer aan, verspreid over vier boeken. Opvallend is ook dat in 41 procent van de onderzochte boeken vloeken stonden die aan godsdienst gerelateerd zijn.



In 2014 stelde de bond vast dat het aantal vloeken in kinderboeken aan het afnemen was. Maar sinds 2018 is er weer een stijging zichtbaar, zegt de bondsdirecteur Kees van Dijk.

"Wij vinden dat respectvol taalgebruik de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn, ook in kinderboeken. Het is onnodig en ongewenst om kinderen in boeken te confronteren met vloeken en schelden."

