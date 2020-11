Veel Nederlanders hebben zorgen over risico's van Covid-vaccin

Een meerderheid van de Nederlanders wil zich niet direct laten inenten wanneer een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar komt.

'Vaccinatietwijfelaars' maken zich vooral zorgen over de risico’s van het vaccin. Dat zeggen onderzoekers van onder meer de TU Delft, Universiteit Maastricht en het RIVM.

"Ons onderzoek laat zien dat in het gunstigste geval, wanneer een vaccin zeer effectief is en weinig bijwerkingen heeft, 39 procent van de Nederlanders dit vaccin direct wil hebben, terwijl 48 procent liever afwacht wat de ervaringen zijn van anderen en 13 procent het vaccin zal afwijzen", zegt TU Delft onderzoeker Niek Mouter.

"De vaccinatiebereidheid is flink lager als een vaccin voor ernstige bijwerkingen zorgt. Je krijgt dan al snel te maken met grote groepen ‘vaccinatietwijfelaars’ en ‘vaccinatieweigeraars’", aldus Mouter.



Volgens de onderzoekers richt het publieke debat zich nu vooral nog op de ‘vaccinatieweigeraars’ en is er maar weinig aandacht voor de ‘vaccinatietwijfelaars’. Volgens Mouter is er behoefte aan informatie over bijwerkingen van het vaccin.

"Algemene informatie is niet voldoende. Veel twijfelaars willen informatie over de bijwerkingen onder mensen van dezelfde leeftijd of met dezelfde aandoeningen, zoals diabetes, overgewicht en hartklachten. Niet alleen is de continue monitoring van de bijwerkingen heel belangrijk, maar juist ook goede communicatie hierover richting de bevolking om vaccinatiebereidheid te bevorderen".

