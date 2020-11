Weer foto kroongetuige Nabil B. verspreid via strafdossier

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw onbedoeld een foto van kroongetuige Nabil B. verspreid, heeft het OM zelf gemeld.

Het is de vierde keer dat het OM een foto van B. in een strafdossier laat zitten. B. is kroongetuige in de zaak Marengo die onder meer draait om een reeks liquidaties. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in de zaak.

Het OM laat weten het "buitengewoon pijnlijk" te vinden dat er weer foto's van Nabil B. in een dossier zijn terechtgekomen. "Het OM stelt alles in het werk om deze foto's op korte termijn uit het dossier verwijderd te krijgen."

De foto's zaten in een proces-verbaal van tienduizenden pagina's dat is toegevoegd aan het omvangrijke dossier van het onderzoek Eris, waarin Nabil B. een verdachte is. In het Eris-proces staan met name kopstukken en leden van motorclub Caloh Wagoh terecht.



In februari dit jaar vroeg minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid nog opheldering van het OM.

Hij wilde weten hoe het kon dat er meerdere malen per ongeluk foto's van kroongetuige Nabil B. waren verspreid.

