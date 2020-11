Israël valt Iraanse doelen aan in Syrië

Israël heeft afgelopen nacht doelen in Syrië gebombardeerd. Daarbij zijn stellingen van Syrische en Iraanse troepen geraakt, zegt het Israëlische leger.

Het gaat om opslagplaatsen, barakken en luchtafweergeschut. Ook zou Irans militaire hoofdkwartier op de luchthaven van Damascus zijn bestookt.

Volgens het Syrische staatspersbureau Sana zijn zeker drie militairen omgekomen. Kort daarvoor had het persbureau al bericht over de Israëlische agressie boven de hoofdstad.

"Volgens Israël is het een vergeldingsactie die komt als reactie op het plaatsen van explosieven op de Golanhoogte. De grensregio tussen Israël en Syrië. Israël zegt dat Syrië met hulp van Iran die explosieven heeft geplaatst dus vannacht kwamen die luchtaanvallen. Op Syrische doelen, maar ook op Iraanse doelen in Syrië", zei correspondent Ties Brock in het NOS Radio 1 Journaal.



Amerikaans bezoek De aanval komt op een opvallend moment, want vandaag begint de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zijn driedaagse reis naar Israël. De buitenlandminister heeft vandaag een ontmoeting met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en met een vertegenwoordigen uit Bahrein.

Pompeo zou mogelijk ook op bezoek gaan bij een Israëlische nederzetting in bezet Palestijns gebied op de Westelijke Jordaanoever. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken een illegale nederzetting bezoekt.



De nederzettingen zijn volgens internationaal recht illegaal. Dat vindt ook de Verenigde Staten en vrijwel alle andere landen ter wereld, maar onder president Donald Trump is de VS daar anders over gaan denken.

Een jaar geleden heeft Pompeo gezegd dat wat Amerika betreft die nederzettingen niet per se illegaal zijn.

