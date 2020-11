Meer dan kwart miljoen coronadoden in VS

In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 250. 000 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19, blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

Daarmee is zo'n 18,5 procent van het wereldwijde dodental in de VS gevallen. Geen enkel land heeft zoveel doden te betreuren als de VS. Ook staat het land op eenzame hoogte wat het totale aantal besmettingen betreft. Dat zijn er inmiddels bijna 11,5 miljoen.

Sinds de verkiezingen begin deze maand, zijn geregeld dagrecords qua aantallen nieuwe coronabesmettingen gesneuveld. Ook piekt het aantal ziekenhuisopnames vanwege corona in de VS meer dan tevoren.

De stad New York, waar het virus eerder dit jaar hard toesloeg, heeft woensdag besloten om de scholen weer te sluiten nadat het aantal nieuwe besmettingen een kritieke grens overschreed.



De nieuw verkozen president Joe Biden heeft al meerdere malen benadrukt dat de strijd tegen de coronapandemie en de desastreuze economische gevolgen ervan de topprioriteit van zijn regering zullen zijn.

De Trump-regering is door critici verweten dat die te langzaam heeft gehandeld en te weinig de leiding heeft genomen in het vormgeven van een landelijke aanpak.

Zo moesten afzonderlijke staten lang tegen elkaar opbieden om schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen en beademingsapparaten te verkrijgen.

Trump heeft zelf ook toegegeven dat hij eerder dit jaar de ernst van het coronavirus bewust heeft gebagatelliseerd omdat hij geen paniek wilde veroorzaken. Begin oktober werd bekend dat hij en zijn vrouw Melania ook positief hadden getest op het longvirus.

