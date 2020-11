Veel jongeren voelen zich nu slechter dan voor coronacrisis

Veel jongeren voelen zich nu slechter dan voor de coronacrisis, blijkt uit onderzoek door I&O Research in opdracht van de NOS.

De stelling 'Door deze crisis voel ik mij eenzamer dan voor de crisis' wordt onderschreven door 69 procent van de jongeren, tegen 37 procent gemiddeld.

Op de vraag aan alle ondervraagden: 'Hoe voelt u zich momenteel?' geeft 81 procent zeer goed tot goed als antwoord. Maar bij doorvragen blijkt dat liefst een kwart zich nu minder goed voelt dan voor de crisis. Onder jongeren is dat bijna de helft.

In een toelichting zeggen jongeren (18 tot 24 jaar) zich te vervelen of zich eenzaam te voelen. Veel jongeren missen de gezelligheid, de feestjes, hun sociale contacten. Maar vaak gaat het ook dieper en spreken ze van machteloosheid, stress en depressies.



Ze vinden de lessen of colleges op afstand moeilijk en voelen zich niet gesteund. Iemand zegt: "Ik ben totaal alleen op emotioneel gebied en ik kan mijn opleiding niet goed volhouden zo."

Steun voor coronamaatregelen

De steun voor de coronamaatregelen is weer gestegen na een dip in oktober. Toen steunde 65 procent het coronabeleid, nu staat bijna driekwart (73 procent) van de Nederlanders achter de coronamaatregelen. Wel vindt 60 procent dat het beleid qua regelgeving en handhaving strenger mag of moet. Dat was begin oktober 66 procent, kort daarna ging Nederland in de 'gedeeltelijke lockdown'.



Twee derde lijkt het veilig genoeg dat bibliotheken weer open mogen. Dat de horeca nog dicht blijft, begrijpt het merendeel van de bevolking. 47 procent lijkt het nog niet veilig om café en restaurant weer open te doen, 35 procent denkt dat het wel kan. De rest is neutraal of weet het niet.

Het onderzoek werd gedaan onder 2290 Nederlanders van 18 jaar en ouder, van vrijdag 13 november tot maandag 16 november. Dat is dus voor de meest recente persconferentie, van 17 november.

