Marokko heropent binnenkort nog meer moskeeën

Het Marokkaanse Ministerie van Islamitische Zaken bereidt zich voor om deze week nog meer gebedshuizen te openen

Een selectie gebedshuizen zal aanstaande vrijdag weer toegankelijk zijn voor moskeegangers. Het is de derde serie moskee-heropeningen die Marokko sinds de zomer heeft ingevoerd.

In verband met de uitbraak van het coronavirus werden moskeeën in Marokko op 16 maart gesloten. Als onderdeel van het pakket aan coronaversoepelingen mochten half juli zo'n 5.000 van de 15.000 staatsmoskeeën weer de deuren openen.

Het ging om gebedshuizen waarin het relatief eenvoudig was de preventiemaatregelen te handhaven. Zo beschikten de geselecteerde gebedshuizen over meerdere in-, en uitgangen, voldoende ramen en ventilatie. In oktober werden nog eens duizenden gebedshuizen geopend.



Ondanks de versoepelingen en heropeningen bleef het verrichten van het vrijdaggebed in moskeeën echter verboden. Daar kwam 16 oktober pas verandering in, de vrijdagpreek werd echter wel beperkt tot maximaal 15 minuten.

De heropeningen gingen gepaard met strenge voorwaarden en richtlijnen. Moskeegangers zijn te allen tijde verplicht voldoende fysieke afstand te bewaren. Het is niet toegestaan handen te schudden met andere moskeegangers. Ook dient de rituele wassing thuis te worden verricht aangezien sanitaire faciliteiten in de moskee gesloten bleven.



Het dragen van een mondkapje is verplicht en ook wordt iedereen verwacht zelf een gebedskleed (en Koran) mee te nemen. Het gebruik van desinfecterende middelen om de handen te wassen is verplicht en in de moskee zal bij iedereen de lichaamstemperatuur worden opgenomen.

Schoenen moeten worden bewaard in een tasje en kinderen jonger dan 15 jaar mogen niet mee. Na het gebed dient iedereen de moskee te verlaten.

