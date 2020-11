El Guerguerate: Bouw van beschermende zandmuur voltooid

Marokko heeft dinsdag de beschermende zandmuur verlengd naar de grensplaats El Guerguerate

Dat zei premier Saad Eddine El Othmani tegenover persbureau Reuters. De voltooiing van de zandmuurverlenging is de laatste ontwikkeling aan de Marokkaan-Mauritaanse grens.

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) hebben vrijdag een militaire operatie uitgevoerd in de grensstreek. De inzet van FAR was nodig om de gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden. Het kleine dorpje bevindt zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.

Het Marokkaanse leger meldde vrijdagavond al een 14 kilometer lang veiligheidskordon te hebben opgezet om het vrije verkeer van goederen en personen in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek te beveiligen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zal het Marokkaanse leger "voorlopig aanwezig" zijn om de rust in de regio te bewaken.



De regeringsleider benadrukte de vastbeslotenheid van Marokko om het staakt-het-vuren met het Polisario Front te respecteren en gaf aan dat tussen het Marokkaanse leger en Polisario-milities tot dusver slechts sprake is geweest van "schermutselingen en sporadische gevechten".

Volgens El Othmani is de zandmuur verlengd tot aan de grens met Mauritanië met als doel het burger- en handelsverkeer in de bufferzone El Guerguerate "voor eens en altijd veilig te stellen".

