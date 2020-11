Prinses Lalla Salma verschijnt weer in het openbaar

Prinses Lalla Salma verscheen maandag weer in het openbaar nadat maandenlang niets van haar werd vernomen

De prinses maakte haar verschijning bij haar anti-kanker stichting in het Mechouar Said paleis in hoofdstad Rabat, meldt nieuwsdienst Alyaoum24. De prinses zal enkele dagen doorbrengen op het hoofdkantoor van haar liefdadigheidsinstelling.

Lalla Salma staat bekend om haar inzet voor de strijd tegen kanker. De prinses zet klinieken op voor gratis zorg en waar mensen vroegtijdig gescreend kunnen worden.

Stichting Lalla Salma werd in 2005 opgericht om de zorg voor kankerpatiënten te verbeteren. De non-profitorganisatie werkt samen met nationale gezondheidsdiensten om de zorg van patiënten te verbeteren en bewustwording te creëren in de strijd tegen kanker in heel Marokko.



In het Noord-Afrikaans land worden elk jaar 32.000 mensen gediagnosticeerd met kanker en om dat aantal omlaag te krijgen moet er veel gebeuren. De stichting wil bovendien mensen met kanker een beter leven geven.

Ter gelegenheid van de nationale dag tegen kanker zal de prinses naar verwachting binnenkort afreizen naar het oncologiecentrum in Laayoune in het zuiden van Marokko. Het centrum was één van de eersten die door de stichting van de prinses werd gebouwd.



© MAROKKO.NL 2020