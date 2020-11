Islamitische liefdadigheidsinstelling BarakaCity eist half miljoen van Franse bank

De NGO BarakaCity heeft een klacht ingediend tegen de bank Société Générale wegens diefstal en fraude.

BarakaCity is één van de grootste islamitische liefdadigheidsinstellingen van Frankrijk en werd eind oktober ontbonden na beschuldigingen van "islamitische extremisme". De organisatie heeft gedurende 10 jaar hulp verleend aan 2 miljoen mensen in 26 verschillende landen.

Vlak vóór haar administratieve ontbinding wenste de BarakaCity geld over te maken naar andere filialen om lopende projecten af ​​te ronden.

De Franse bank heeft de overschrijvingsopdrachten echter nooit uitgevoerd en heeft de bankrekening van de stichting opgeheven en een bedrag van ruim een half miljoen aan giften achtergehouden.

De Franse binnenlandminister Darmanin beweerde dat de NGO banden zou hebben met "radicale islamistische bewegingen" en beschuldigde hen van het "legitimeren van terroristische aanslagen".



Het hoofd van de liefdadigheidsinstelling Idriss Sihamedi ontkende alle beschuldigingen en zocht, te midden van de institutionele jacht op Franse moslimorganisaties, asiel in Turkije.

Jacht op moslimorganisaties

Op 14 oktober viel de Franse politie het huis van Sihamedi binnen en arresteerde hem. Hij werd de dag erna vrijgelaten.



De inval was één van de vele gepolitiseerde invallen die in heel Frankrijk plaatsvonden na de aankondiging van president Emmanuel Macron om het "islamistisch separatisme" in het land te bestrijden. In de controversiële toespraak omschreef hij de Islam als een religie die "wereldwijd in crisis" verkeert.

De spanningen namen verder toe na de moord op onderwijzer Samuel Patty. De onderwijzer had godslasterlijke cartoons van de profeet Mohammed (saws) in de klas laten zien.

Macron verdedigde de cartoons en zei dat Frankrijk de "cartoons nooit zou opgeven", de opmerking zorgde voor verontwaardiging in de moslimwereld.

