Nieuw zorgcentrum in Al Hoceima vangt coronapatiënten op

Het nieuwe zorgcentrum is onlangs geopend in Cala Bonita in de provincie Al Hoceima

Het ziekenhuis zal de toenemende druk op het nabijgelegen ziekenhuis in Imzouren helpen verlichten door asymptomatische coronapatiënten te huisvesten, dat zegt de woordvoerder van het provinciale gezondheidsdirectoraat Mohamed El Yeznasni tegen staatspersbureau Maghreb Arab Press (MAP). Opgevangen coronapatiënten worden in het nieuwe zorgcentrum onderworpen aan medische tests alvorens ze de behandeling thuis kunnen ondergaan. Door asymptomatische patiënten elders onder te brengen kunnen ernstig zieken opgevangen blijven worden in het ziekenhuis in Imzouren. Ook het ziekenhuis in Targuist is onlangs begonnen met het uitvoeren coronatests waardoor wordt voorkomen dat lokale bewoners onnodig risicovolle reisbewegingen moeten maken.

Volgens El Yeznasni is het ziekenhuis in Imzouren onlangs voorzien van zuurstoftanks en beademingsapparatuur voor de behandeling van coronapatiënten met ademhalingsproblemen. De zuurstofbehandeling zal volgens El Yeznasni ook ná de coronacrisis in het ziekenhuis behouden blijven. © MAROKKO.NL 2020