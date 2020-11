Imam in VS aangevallen, mensenrechtengroep roept op tot onderzoek naar haatmisdrijven

De islamitische religieuze leider Khaled Hemaya in Californië werd uitgemaakt voor "vuile Arabier" en "terrorist" voordat hij werd geslagen

Dat zegt de Amerikaanse islamitische burgerrechten- en belangenbehartigingsgroep CAIR. Hemaya werd op zijn terugweg naar huis aangevallen door een onbekende man toen hij zijn 'gated community' in Anaheim binnenreed.

Toen Hemaya zijn afgesloten woonwijk inreed blokkeerde een blanke man het voertuig van Hemaya en vroeg hij hem of hij een bewoner was van de exclusieve wijk.

"Hij keek me aan terwijl ik mijn religieuze kledij droeg, hield me tegen en zei: 'Je bent geen inwoner van hier, je mag niet naar binnen'," zei Hemaya.



De man zou naar Hemaya hebben geroepen terug te gaan naar zijn land en noemde hem een ​​"vuile Arabier" en "terrorist". Later begon de man Hemaya te vervloeken, schopte hij tegen de banden van zijn voertuig en opende uiteindelijk de autoportier van Hemaya en begon op hem in te slaan.

Volgens de verklaring was er een bewaker aangekomen die de politie had gebeld. De politieagent weigerde echter de belager te arresteren en stelde Hemaya voor om het politierapport op te volgen door aangifte te doen op het politiebureau.



CAIR-directeur Hussam Ayloush noemde het incident "verwerpelijk" en een "voorbeeld van hoe haat doordringt in het dagelijkse leven van mensen". CAIR roept autoriteiten op onderzoek te doen naar de toename van haatmisdrijven tegen moslims in de stad Anaheim in het zuiden van Californië.

"Aangezien moslimhaat de afgelopen jaren exponentieel is toegenomen, hebben we gewaarschuwd voor het gevaar dat normalisering van haatzaaiende uitlatingen kan leiden tot haatdreigingen en haataanvallen.'', aldus Ayloush in een verklaring.

