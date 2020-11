Toronto hijst Marokkaanse vlag voor Onafhankelijkheidsdag Marokko

De Canadese stad Toronto heeft woensdag de Marokkaanse vlag gehesen om de 65e verjaardag van de Onafhankelijkheidsdag van Marokko te vieren.

Het symbolische gebaar was tevens ter herdenking van de 45e verjaardag van de Groene Mars op 6 november.

Het hijsen van de Marokkaanse vlag vindt jaarlijks plaats in Toronto om de Onafhankelijkheidsdag van Marokko te vieren en is jaarlijks een moment voor Marokkaanse diaspora in Ontario om samen te komen.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de recente stijging van het aantal besmettingsgevallen in Canada, hebben de organisatoren van het evenement besloten de ceremonie die volgt op het jaarlijkse hijsen van de Marokkaanse vlag te annuleren.



De burgemeester van Toronto John Tory, de voorzitter van de Marokkaanse Vereniging van Toronto (AMDT) Faouzi Metouilli, en de Marokkaanse ambassadeur in Canada Souriya Otmani zouden de ceremonie bijwonen.

Marokkaans erfgoed

Toronto riep de maand november uit tot 'maand van het Marokkaanse erfgoed', met een aantal activiteiten om de Marokkaanse cultuur en geschiedenis te vieren en stil te staan bij de positieve bijdrage van de Marokkaanse diaspora aan Canada.



De Canadese stad toonde op 31 juli de kleuren van de Marokkaanse vlag op de CN Tower om de 21e verjaardag van de troonbestijging van koning Mohammed VI te herdenken. De vertoning van de kleuren van de Marokkaanse vlag vond op dezelfde dag plaats bij Niagara Falls .

Beide evenementen werden georganiseerd in een samenwerking tussen de Canadese autoriteiten en de Marokkaanse ambassade in Canada.

Marokko onderhoudt warme betrekkingen met het Noord-Amerikaanse land. De Marokkaanse gemeenschap in het land wordt geschat op 160.000 mensen, waarvan 40.000 joods zijn en 4.000 studenten aan verschillende universiteiten en opleidingscentra.

