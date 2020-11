Franse consul pleegt zelfmoord in Tanger

De consul-generaal van Frankrijk in Marokko, Denis François, heeft donderdagochtend zelfmoord gepleegd in Tanger

François werd op 15 september bij decreet van de Franse president Emmanuel Macron in zijn functie benoemd en trad begin oktober toe tot het consulaat-generaal van Frankrijk.

Donderdagochtend heeft de diplomaat zichzelf opgehangen in zijn ambtwoning in de Noord-Marokkaanse stad.

François nam acht weken geleden het stokje over van Thierry Vallat. Tot zijn recente benoeming was hij adviseur bij Quai d'Orsay in Parijs.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

