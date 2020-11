Gevaarlijke muggen gevonden in twaalf gemeenten

Dit jaar zijn in tien Nederlandse gemeenten tijgermuggen en op twee plaatsen gelekoortsmuggen gevonden.

Dit blijkt uit de gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De tijgermuggen werden gezien in Lansingerland, Westland, Montfoort, Lelystad, Emmeloord, Assen, Breda, Bladel, Sittard en Valkenburg. De gelekoortsmuggen in Haarlemmermeer (Schiphol) en in Moerdijk.

In Lelystad worden sinds negen jaar exotische muggen gevonden, in Assen acht jaar, in Montfoort en Emmeloord zeven jaar, en in Moerdijk vijf jaar. Volgens de stichting platform Stop invasieve exoten, die de muggencijfers bijhoudt, gaat het in vijf gemeenten om importeurs van gebruikte banden. Daarnaast zijn de insecten te vinden in zogeheten Lucky bamboo kamerplantjes.

Hersenontsteking

De tijgermug en de gelekoortsmug zijn dieren die van oorsprong niet in Nederland voorkomen. Ze kunnen verschillende virusziekten verspreiden bij mens en dier, zoals dengue (knokkelkoorts), zika, chikungunya, gele koorts, westnijlvirus en verschillende vormen van hersenontsteking.



Toezichthouder NVWA vermeldt op de website alleen waar en wanneer de exotische muggen gevonden zijn. Hoeveel muggen er per vondst zijn gedaan staat niet op de site. Die gegevens worden in 2021 op de site gepubliceerd. Het kan volgens het platform gaan om grote aantallen. Zo trof de NVWA vorig jaar in Valkenburg 350 tijgermuggen aan.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: "In Valkenburg is de tijgermug dit jaar opnieuw gesignaleerd, er zijn tussen 7 mei en 22 september twaalf vondsten gedaan, waarbij we niet weten hoeveel muggen er gevangen zijn. Als je bedenkt dat de NVWA na iedere vondst een bestrijdingsactie uitvoert, was het probleem behoorlijk hardnekkig."

