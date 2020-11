Oud-chef fiscus: dé schuldige toeslagenaffaire gaat u niet vinden

De toeslagenaffaire is een "ramp in slow motion" en het gevolg van een slecht systeem, niet van slechte mensen.

Dat stelt althans Jaap Uijlenbroek, die tussen 2017 en 2020 de hoogste baas was bij de Belastingdienst, verantwoordelijk voor de toeslagen. Uijlenbroek is vrijdag een van de laatste topambtenaren die onder ede wordt gehoord over de affaire met de kinderopvangtoeslag.

De parlementaire ondervragingscommissie probeert te achterhalen hoe de fraudejacht zo uit de hand heeft kunnen lopen en hoe onderdelen van de overheid burgers zo kil heeft kunnen behandelen. Die vraag is niet zo makkelijk beantwoord, denkt Uijlenbroek.

"U denkt misschien: welke ambtenaar moeten we hier nou van beschuldigen? Ik moet u teleurstellen, die gaat u niet vinden", zegt hij tegen de commissie. Er zijn fouten gemaakt "van het hoogste niveau tot het allerlaagste niveau. Zo ontsporen treinen", zegt Uijlenbroek. Tijdens zijn verhoor noemt hij telkens het 'systeem' als schuldige, in plaats van de ambtenaren.



Onvrede

Bovendien ging het volgens hem niet alleen fout bij de Belastingdienst, maar bij "de hele overheid, omvattende de Tweede Kamer, de regering en het ambtelijk functioneren".

Uijlenbroek kwam begin 2017 bij de fiscus, toen de dienst al in grote crisis verkeerde, zij het om heel andere redenen. Begin januari dit jaar vertrok hij bij de dienst, naar verluidt mede door de onvrede van minister van Financiën Wopke Hoekstra over hoe Uijlenbroek de afhandeling van de Toeslagenaffaire had aangepakt.

© ANP 2020