VN-baas waarschuwt voor ernstige hongersnood in Jemen

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, waarschuwt voor een ernstige voedselcrisis met miljoenen doden in het door de burgeroorlog verscheurde land Jemen.

"Jemen is nu in dreigend gevaar voor de ergste hongersnood die de wereld in decennia heeft gezien", zei hij vrijdag en riep op tot onmiddellijke maatregelen.

De noodsituatie komt door een combinatie van drastische bezuinigingen op de VN-begroting voor het land en obstakels voor hulpverleners om de mensen te bereiken, zei hij. Een sprinkhanenplaag en overstromingen maakten de situatie nog erger.

"Ik roep iedereen met invloed op om actie te ondernemen om een catastrofe te voorkomen en degene die dat niet doen, kunnen de situatie nog erger maken", aldus het VN-hoofd.



Burgeroorlog

In Jemen woedt sinds 2014 een bloedige burgeroorlog tussen de regering en de Houthi-rebellen, die dat jaar de hoofdstad van het land en een groot deel van het noorden onder controle kregen.

De oorlog escaleerde toen Saoedi-Arabië de regering te hulp schoot. De oorlog heeft tienduizenden burgers het leven gekost en miljoenen mensen op de vlucht gejaagd.



Volgens de hulporganisaties worden 20 van de 28 miljoen mensen in Jemen al getroffen door voedseltekorten en velen hebben velen onvoldoende toegang tot medische voorzieningen.

Naast de coronapandemie maken de hulporganisaties en de VN zich zorgen over berichten dat de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump de Houthi-rebellen voor het einde van zijn ambtstermijn op 20 januari op een zwarte lijst zou kunnen zetten, waardoor de situatie in de regio en een vredesproces nog moeilijker zouden worden.

© ANP 2020