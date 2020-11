Massale ontsnapping uit gevangenis in Libanon

Meer dan zestig gevangenen zijn zaterdag uit een Libanese gevangenis ontsnapt.

Vijf van hen kwamen om het leven toen hun vluchtauto tegen een boom reed tijdens een achtervolging, aldus veiligheidsbronnen en het staatspersbureau NNA.

Ze vluchtten bij zonsopgang uit de gevangenis in het district Baabda in Beiroet nadat ze de celdeuren hadden opengebroken, meldde het staatspersbureau. Veiligheidstroepen hadden omliggende gebieden snel afgezet.

Veiligheidsfunctionarissen zeiden dat 69 gevangenen waren ontsnapt en dat er acht zijn gepakt. Er is een klopjacht geopend op de nog vrij lopende gedetineerden.

In april zei Amnesty International dat er rellen waren geweest in Libanese gevangenissen en sit-inprotesten van families vanwege zorgen over de verspreiding van het coronavirus in de overvolle gevangenissen.

