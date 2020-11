Turkije en Saoedi-Arabië willen banden aanhalen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Saoedische koning Salman zijn in een telefoongesprek overeengekomen de banden aan te halen en slepende geschillen tussen de twee landen op te lossen

Dat meldde het kantoor van de Turkse president zaterdag. De twee leiders bespraken ook de G20-top dit weekend, die via een teleconferentie plaatsvindt en wordt georganiseerd door Riyad, aldus de verklaring.

Ankara en Riyad waren het oneens over een aantal kwesties, waaronder het beleid in de Libische en Syrische conflicten. De moord op de Saoedische dissidente journalist Jamal Khashoggi in 2018 in het Saoedische consulaat in Istanbul wakkerde de spanningen verder aan.

Turkse functionarissen claimen dat Khashoggi is vermoord door een Saoedisch moordcommando.

Op 24 november wordt in Turkije een proces hervat tegen belangrijke Saoedische functionarissen, onder wie enkele die dicht bij kroonprins Mohammed bin Salman staan.

© ANP 2020