Marokkaanse leger schiet drone Polisario uit de lucht

De Koninklijk Strijdkrachten (FAR) hebben eerder deze week een drone van Polisario-rebellen uit de lucht geschoten.

Volgens de verklaring van het leger zou het onbemande vliegtuig door milities van Polisario worden gebruikt om activiteiten van het leger nabij de grensovergang te bespioneren.

De drone was naar verluidt uitgerust met camera's die de beveiligingsoperaties nabij de zandmuur fotografeerde. De zandmuur dient als fysieke veiligheidsmuur aan de Marokkaans-Mauritaanse grens.

De verlening van de zandmuur werd onlangs afgerond, nadat het Marokkaanse leger een 14 kilometer lang veiligheidskordon had opgezet om het vrije verkeer van goederen en personen te beveiligen.



FAR had vorige week vrijdag een militaire operatie uitgevoerd in de grensstreek. De inzet van FAR was nodig om de gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden. Het kleine dorpje bevindt zich in het uiterste zuidwesten van de Marokkaanse Sahara, 11 km van de grens met Mauritanië, en dient als bufferzone tussen de twee landen.



De operatie resulteerde in de terugtrekking van de gewapende rebellen. Het wegverkeer in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek werd de dag daarna weer hervat.

