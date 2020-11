Marokko: Jordanië opent binnenkort consulaat in Laayoune

Jordanië heeft donderdag formeel aangekondigd een ​​consulaat-generaal in het Zuid-Marokkaanse Laayoune te willen openen.

Jordanië wordt daarmee het tweede Arabische land, na de Emiraten (VAE), dat een diplomatieke vertegenwoordiging opent in de zuidelijke provincie van Marokko.

Koning Mohammed VI verwelkomde de beslissing van de Jordaniërs tijdens telefonisch overleg met koning Abdullah II. De Marokkaanse vorst sprak zijn waardering uit voor de erkenning door Jordanië van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

De Jordaanse monarch bevestigde op zijn beurt de standvastige steun van zijn land voor de territoriale integriteit van Marokko gedurende de recente ontwikkelingen in de zuidelijke provincies van Marokko.



Koning Abdullah II gaf aan volledig achter Marokko te staan voor het besluit de grensovergang van El Guerguerate veilig te stellen nadat deze wekenlang werd geblokkeerd door gewapende Polisario-rebellen.

De militaire operatie van het Marokkaanse leger vorige week vrijdag resulteerde in de terugtrekking van de gewapende rebellen. Het wegverkeer in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek werd de dag daarna weer hervat.



Consulaten en ambassades

Marokko is in rap tempo bezig met het openen van consulaten in Dakhla en Laayoune, te midden van toenemende protesten van Polisario-activisten. De separatisten hebben zich het afgelopen jaar, met hernieuwde inspanning en met hulp van buurland Algerije, hevig verzet tegen de opening van Afrikaanse consulaten in de zuidelijke regio's.

Sinds november 2019 heeft de opening van verschillende Afrikaanse ambassades en consulaten in Dakhla en Laayoune meer geloof gegeven aan de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



In de afgelopen maanden hebben de Emiraten, Ivoorkust, Burundi, Gabon, de Comoren, Centraal-Afrikaanse Republiek en Sao Tome Principe diplomatieke vertegenwoordigingen geopend in Laayoune. In Dahkla opende Gambia, Guinee, Djibouti en Liberia een consulaat.

Zowel Algerije als het Polisario-front omschreven de komst van de consulaten en ambassades als een "flagrante schending" van het door de VN geleide politieke proces om het conflict in de Sahara te beëindigen. Algerije verwijt Marokko het conflict in de Sahara verder te doen escaleren door de "zoektocht naar een oplossing te belemmeren".



