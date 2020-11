Macron’s ultimatum aan moslims: Twee weken de tijd om de 'Franse waarden' te accepteren

De Franse president Emmanuel Macron heeft een ultimatum gesteld aan de moslimleiders van het land: 15 dagen de tijd om "de waarden van de republiek" te aanvaarden.

Dat meldt de BBC woensdag. Moslimleiders in Frankrijk krijgen 15 dagen de tijd om het handvest te accepteren, daarin staat onder meer dat de islam een religie is, en geen politieke beweging.

Het handvest is één van manieren waarop Frankrijk de strijd aangaat tegen het "moslimextremisme", na de recente aanslagen in Parijs en Nice.

Macron en de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin hebben woensdag een ontmoeting gehad met acht vertegenwoordigers van de Franse moslimraad (CFCM) in het Élysée. Volgens het Franse dagblad Le Parisien draait het handvest om twee principes: de verwerping van de "politieke islam" en het tegengaan van "elke buitenlandse inmenging".



Volgens de krant heeft CFCM reeds ingestemd met de oprichting van een nationale raad om imams op te leiden en te voorzien van officiële accreditatie. Als 'gecertificeerde' imams de 'ethische code' schenden wordt de zogenaamde imam-licentie ingetrokken.

President Macron kondigde naar aanleiding van de recente aanslagen in zijn land een harde "aanpak van het moslimextremisme" aan. Tijdens de recente 'minitop' van de EU die in het teken stond van "jihadistische terreurdreiging" hadden leiders van Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland zich beraadt over de recente terreurdreiging in de EU.



EU-president Charles Michel riep na de minitop op tot de oprichting van een Europees instituut voor de opleiding van imams.

Marokko

Jaarlijks stuurt Marokko honderden imams naar Europa om de "gematigde islam" te prediken. De imams worden opgeleid aan het Mohammed VI Instituut voor de training van Imams, Mourchidines en Mourchidates.



De Franse president Macron maakte echter eerder dit jaar al bekend geen "zelfstandige" Marokkaanse imams meer te willen. De strategie van Macron had onder meer als doel de imamopleiding alsook de financiering van moskeeën uit het buitenland te herzien.

De Franse buitenlandminister Jean Yves Le Drian was begin november begonnen aan een tweedaags bezoek aan Marokko. De minister bezocht onder meer het Mohammed VI Instituut voor de imamopleidingen.

© MAROKKO.NL 2020