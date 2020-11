Frankrijk: Kritiek op godslasterende leraren door moslimouders is strafbaar

De omstreden Franse Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin waarschuwt moslimouders voor strafrechtelijke vervolging en deportatie

Darmanin zei vrijdag dat het een misdrijf zou zijn voor moslimouders om boos te zijn op een leraar die karikaturen van de profeet Mohammed (saws) tijdens de lessen aan hun kinderen vertoont.

"Ouders die leraren bezoeken en ze vragen te stoppen met het vertonen van spotprenten, die worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting, zullen binnenkort strafbaar zijn", aldus de binnenlandminster tijdens een interview met Europe 1. De ouders kunnen worden vervolgd, en indien mogelijk zelfs het land worden uitgezet.

Het is niet voor het eerst dat de kersverse binnenlandminister Darmanin zich negatief uitlaat over de islam. Eind oktober raakte hij in opspraak nadat hij in een televisieoptreden aangaf dat halalproducten in Franse supermarkten hem een doorn in het oog zijn.



Begin oktober werd de minister in verlegenheid gebracht nadat hij werd betrapt op een leugen over de sluiting van moskeeën in Frankrijk. Darmanin beweerde triomfantelijk 73 'moskeeën' te hebben gesloten als onderdeel van de strijd tegen de "radicale islam". De lijst van gesloten 'moskeeën' is omstreden omdat critici aantoonden dat deze bewust werd aangedikt met instellingen die in realiteit geen moskee of school zijn.

De 'fouten' van de Franse minister werden snel opgemerkt door lokale moslimgemeenschappen. Onder de instellingen die het doelwit waren van de Franse autoriteiten zaten onder meer een informele moskee, een culturele instelling, een informele particuliere Arabische school, vijf winkels en een zestal cafés waar bovendien alcoholische drank werd geserveerd.



Donderdag heeft Darmanin een anti-discriminatie organisatie ontbonden die is opgericht om te strijden tegen islamofobie en moslimhaat.

Aanpak "moslimextremisme"

De Franse president Emmanuel Macron heeft na de onthoofding van leraar Samuel Paty een hardere aanpak van moslimextremisme aangekondigd. De Franse regering is sindsdien met extra inspanningen in de weer tegen moslims en moslimorganisaties, onder meer met de sluiting van moskeeën en verenigingen. Ook onderneemt het West-Europese land meer actie om geldstromen van "jihadisten" op te sporen en om afgewezen asielzoekers uit te zetten.



Veruit de meeste moslims veroordeelden de gruwelijke aanslagen maar verzetten zich echter tegen het harde en uiterst gepolitiseerde optreden van Frankrijk tegen moskeeën en de moslimgemeenschap in het algemeen. Ook de voortdurende vertoning van de voor moslims zeer aanstootgevende spotprenten over de profeet (saws) heeft een uiterst polariserend effect.

Critici beschuldigen Macron er van politiek misbruik te hebben gemaakt van de recente terreuraanslagen door een populistisch extreemrechts discours over moslims aan te nemen in een poging rechtse kiezers aan te spreken



Ultimatum aan moslimleiders

Macron nam woensdag stappen om een ​​"handvest van Republikeinse waarden" op te leggen aan de moslimgemeenschap en gaf de Franse Moslimraad (CFCM) een deadline van 15 dagen om het handvest te accepteren. Acht leiders van de CFCM hebben een ontmoeting gehad met Macron en Darmanin in het Elysee Palace.

Volgens Franse media gaat CFCM een nationale raad van imams oprichten om officiële accreditatie te verlenen aan imams die op Frans grondgebied wonen. Macron's 'handvest van Republikeinse waarden' zal "buitenlandse inmenging" in moslimgroepen verbieden en expliciet stellen dat de islam "geen politieke beweging" is, maar een religie.



Toenemende moslimhaat in Frankrijk

In een aantal Franse steden werden na de recente aanslagen moskeeën beschermd door de politie. De regering had daartoe opgeroepen nadat de moskeeën werden bedreigd via het internet. Via sociale media zou zijn opgeroepen tot geweld bij moskeeën als wraak voor de onthoofding van Paty.

Moslims in Frankrijk hadden voor de moord op Paty al een bewogen jaar achter de rug en hebben in toenemende mate te maken met racisme, haat en geweld. De vreemdelingenhaat, anti-migrantenhaat en islamofobie wordt vaak aangewakkerd door de propaganda van extreemrechtse partijen zoals National Rally (RN) en rechtse media. Uit onderzoek van het French Public Opinion Institute (IFOP) bleek dat 42% van de Franse moslims slachtoffer is geweest van racisme.



Twee Franse moskeeën waren in 2019 het doelwit van beschietingen. In Brest in West-Frankrijk en in Bayonne, nabij Spanje. Bij beide aanslagen raakten twee mensen gewond. Bij een moskee in Reims werden moskeegangers bedreigd met een vuurwapen.

In augustus werden twee moskeeën in Lyon in brand gestoken in één week tijd. Franse moslims vrezen voor hun veiligheid en maken zich zorgen over de toenemende bedreigingen door extreemrechtse groeperingen in de regio.

