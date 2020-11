Frankrijk ontbindt anti-islamofobie organisatie

Het Collectief tegen Islamofobie in Frankrijk (CCIF) zal worden ontbonden.

Dat meldt de omstreden Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin vrijdag. De non-profitorganisatie CCIF werd in 2003 opgericht en houdt zich bezig met de strijd tegen islamofobie en moslimhaat in Frankrijk.

Minister Darminan had eerder al het voornemen uitgesproken om elke islamitische organisatie te sluiten die hij beschouwt als "vijanden van de republiek".

Na de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty werd CCIF opgenomen in de lijst van verboden organisaties.



"In overeenstemming met de instructies van de president van de republiek en de premier heb ik de functionarissen van CCIF op de hoogte gebracht van het voornemen om de ontbinding van hun organisatie in gang te zetten", zei Gerald Darmanin in een tweet. Hij specificeerde ook dat de verantwoordelijken van het collectief "8 dagen" hadden om te reageren.

In reactie daarop zei de CCIF-leiding dat de beslissing van de minister een "oproep van radicaal rechts" zou zijn. De organisatie legde in een Facebook-verklaring uit dat ze al een stap had gezet naar aanleiding van de aankondiging en "een groot deel van de activiteiten in het buitenland heeft ontplooid". Het voegde eraan toe: "Het plan om de CCIF op te heffen is daarom een ​​betwistbaar punt."



In de verklaring stond dat het hoofdkantoor van CCIF naar het buitenland is overgebracht en dat het "juridische bijstand zal blijven verlenen" aan mensen die het slachtoffer zijn van islamofobie, en "internationale organen zal blijven informeren" over de voortgang van de strijd tegen discriminatie in Frankrijk.

In oktober sprak Darmanin zijn voornemen uit om verschillende islamitische NGO's in het land te ontbinden en begon met het ontbinden van liefdadigheidsinstelling BarakaCity, één van de grootste islamitische liefdadigheidsinstellingen van Frankrijk. De organisatie heeft gedurende 10 jaar hulp verleend aan 2 miljoen mensen in 26 verschillende landen.

© MAROKKO.NL 2020