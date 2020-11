Ruim 12 miljoen coronabesmettingen in VS

Het aantal met het coronavirus besmette mensen in de Verenigde Staten is de 12 miljoen gepasseerd.

Dat blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins University. De Verenigde Staten hebben 12.019.960 bevestigde gevallen en meer dan 255.414 coronadoden.

Het land met 330 miljoen inwoners telt wereldwijd veruit de meeste besmettingen en doden, gevolgd door India en Brazilië.

Slechts zes dagen geleden overschreden de VS de grens van 11 miljoen besmettingen.

Lockdown-maatregelen

Het aantal besmettingen in de VS is de afgelopen tijd in een hoog tempo gestegen, waardoor veel steden gedwongen zijn om opnieuw lockdown-maatregelen op te leggen.

De stad New York heeft scholen gesloten en Californië heeft vanaf zaterdag een avondklok ingesteld van 22.00 tot 5.00 uur. In Chicago, de op twee na grootste stad van de VS, worden mensen gevraagd om vanaf maandag thuis te blijven.

De gezondheidsautoriteiten sporen de Amerikanen verder aan om thuis te blijven tijdens de Thanksgiving-vakantie volgende week. Normaal gesproken reizen veel Amerikanen dan van kust tot kust om bij hun familie te zijn.

