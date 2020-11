Veel politie op de been bij demonstratie Pegida in Eindhoven

In Eindhoven was zondag v1ooral veel politie op de been voor de demonstratie van de extreem-rechtse groepering Pegida, voor het behoud van Zwarte Piet.

De politie hield tijdens de demonstratie drie mensen aan. Twee voor het niet voldoen aan een vordering en een wegens het niet tonen van een identiteitsbewijs, maakte de politie bekend.

Rond 14.15 uur was de demonstratie afgelopen. De actie verliep rustig. "Politie, hulpdiensten, gemeente en OM waren voorbereid op allerlei scenario’s", liet de gemeente Eindhoven na afloop van de demonstratie weten.

"Het politieoptreden was proactief, niet alleen in Eindhoven. Elders in het land zijn groepen hooligans gevorderd door de politie om niet naar Eindhoven af te reizen. In de stad zelf zijn ruim honderd personen gesommeerd om niet naar het Stadhuisplein te gaan."



De actievoerders van Pegida waren veelal verkleed als traditionele Zwarte Piet en deelden pepernoten uit aan voorbijgangers. Na een tijd op de drukke Markt te hebben gestaan tussen het winkelend publiek toog het gezelschap naar het lege Stadhuisplein, waar Pegida achter een dranghek moest gaan staan.

Geen demonstratie Kick Out Zwarte Piet

Aanvankelijk zou ook Kick Out Zwarte Piet (KOZP) naar Eindhoven komen. Maar de actiegroep liet zaterdag weten de demonstratie af te blazen vanwege de komst van Pegida. KOZP zegt zich door gemeente en politie beperkt te voelen in de demonstratievrijheid.



De actiegroep weigert wat zij noemt opsluiting in een demonstratievak pal tegenover de rechts-extremisten, terwijl er geen publiek is. KOZP wil naar eigen zeggen "niet deelnemen aan dit mediaspektakel en heeft er geen vertrouwen in dat de politie en de gemeente Eindhoven institutioneel racisme, het demonstratierecht en de veiligheid van vreedzame KOZP-demonstranten serieus nemen."

Volgens het twitteraccount Vizier op Links zijn de namen en emailadressen van de activisten van KOZP gelekt en in handen geraakt van dit account. Om die reden zou KOZP hebben afgezien van de eerder aangekondigde demonstratie.



De politie kon of wilde hierover niets zeggen. De gemeente Eindhoven adviseert KOZP aangifte te doen, mocht dit lek echt zijn. Bij KOZP was niet direct iemand bereikbaar voor een reactie.

KOZP voerde zaterdag wel actie in Venlo. Daar was een groep van zo'n tweehonderd tegendemonstranten. De politie arresteerde er vier mensen.



© ANP 2020