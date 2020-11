Scorende Labyad speelt bij Ajax eindelijk op favoriete positie

Met twee doelpunten en een assist op een treffer van Dusan Tadic had Zakaria Labyad een groot aandeel in de ruime zege van Ajax op Heracles Almelo (5-0).

Na het vertrek van Donny van de Beek en de blessure van Mohammed Kudus mag hij eindelijk op zijn favoriete positie spelen. "Hier kom ik het beste tot mijn recht", concludeerde hij.

De 27-jarige Labyad kreeg voor de tweede competitiewedstrijd op rij een kans als meest aanvallende middenvelder. Twee weken geleden tegen zijn oude club FC Utrecht was hij een van de uitblinkers. Tegen Heracles leed de spelmaker iets te veel balverlies, maar had hij wel grote invloed op de score.

Trainer Erik ten Hag leerde Labyad bij FC Utrecht kennen als schaduwspits. Hij was onder de indruk van de manier waarop de Marokkaanse international in de rug van centrumaanvaller Sébastien Haller voetbalde. Toen Hakim Ziyech twee jaar geleden bij Ajax dreigde te vertrekken, haalde Ten Hag de geboren Utrechter snel naar Ajax.



Kansen

Labyad kreeg een kans als centrumaanvaller en op beide flanken. "Dat zijn ook wel posities waar ik uit de voeten kan", zei hij. "Maar ik ben een van origine een echte nummer tien." Die positie was de afgelopen twee jaar vergeven aan Donny van de Beek.

En toen Ten Hag dit seizoen Kudus zag spelen, dacht hij zijn ideale aanvallende middenvelder snel weer te hebben gevonden. De Ghanees liep echter een knieblessure op en komt voor de winterstop niet meer in actie.



Na het wegvallen van Kudus voldeden Jurgen Ekkelenkamp en Quincy Promes niet helemaal als schaduwspits. Met een drukke periode van negen wedstrijden in vier weken in aantocht lijken er kansen te liggen voor Labyad, al verliet hij tegen Heracles geblesseerd het veld. "Ik kreeg echt last van mijn knie, maar ik voel nu al niets meer", stelde hij. "Nee, het is niet zo erg als vorig jaar november toen ik wel een ernstige knieblessure opliep. Dat voelde heel anders."

Champions League

Ajax freewheelt dit seizoen voorlopig door de eredivisie, uitgezonderd het uitduel met FC Groningen waarin de Amsterdammers het zwaar lieten afweten. Het lijkt allemaal niet uit te maken wie er meedoen, een overwinning met grote cijfers komt er toch wel.



"We hebben een brede selectie", stelde Labyad die ook beseft dat Ajax de zwaarste tegenstanders pas na de winterstop treft.

Tot dan wordt Ajax vooral getest in de Champions League. Zoals woensdag als het Deense FC Midtjylland op bezoek komt. "Zoveel wedstrijden in korte tijd is eigenlijk een beetje gekkenwerk", vertelde Labyad. "Maar mij hoor je niet klagen. Ik heb dit seizoen nog weinig gespeeld en ben zeker niet moe."



