Marokko gestart met productie Chinees coronavaccin

De Marokkaanse autoriteiten hebben groen licht gekregen om het productieproces van het Chinese vaccin tegen het het longvirus COVID-19 te starten

Het Marokkaanse bedrijf Sothema is begonnen met de voorbereidingen van het productieproces van het vaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm.

Naar verwachting zullen de eerste doses van het vaccin binnen twee weken van de productieband rollen. Een deel van de productie is voor binnenlands gebruik, een ander deel zal op den duur worden gedistribueerd naar andere Afrikaanse landen.

Voor de landelijke vaccinatieprogramma die naar verwachting in de derde week van december zal starten wordt gebruik gemaakt van doses die in China zijn geproduceerd. Een batch van 10 miljoen doses van het Chinese vaccin tegen COVID-19 zal in december aan Marokko worden geleverd. Met de eerste lading van 10 miljoen eenheden kunnen vijf miljoen burgers worden behandeld.



Het zal naar verwachting circa drie maanden duren om 80% van alle volwassenen in Marokko te vaccineren. De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers.

Om genoeg doseringen van het vaccin voorhanden te hebben zal naast de eigen productie ook ladingen uit China worden opgehaald. De nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) zal twee keer per week vluchten naar China uitvoeren om de vaccins op te halen.

