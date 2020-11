Algerije: Massaontslagen bij Renault-fabriek in Oran, Marokko profiteert

De Algerijnse economie bevindt zich al maandenlang in turbulente tijden en kreeg vandaag een nieuwe klap te verduren.

De Franse autofabrikant Groupe Renault gaat 1.200 banen schrappen in de fabriek in Oran. Het besluit gaat zondag in, werknemers zijn geïnformeerd en zullen financiële compensatie ontvangen, zoals de Algerijnse Arbeidswet voorschrijft. Volgens Marokkaanse media zal de fabriek definitief worden gesloten.

De fabriek in het Noord-Algerijnse Oran werd in 2014 ingehuldigd met een beoogd productiecapaciteit van 150.000 voertuigen per jaar. De fabriek produceerde de 'Symbol' en 'Clio' modellen van Renault, alsook een aantal modellen van Dacia.

De fabriek in Algerije ondervond echter veel last van de beter geoptimaliseerde Renault-fabriek in Tanger. Op de 300 hectare grote productielocatie, op zo'n dertig kilometer afstand van de haven van Tanger-Med, is alles ontworpen om kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen.



De fabriek in Tanger doet het zeer goed. Groupe Renault Maroc kondigde begin september aan dat de fabrieken in Tanger en Casablanca zich gaan bezighouden met de productie van de nieuwe generaties van de Sandero, Sandero Stepway en Logan. Onlangs besloot Renault de productie van de derde generatie van zijn Dacia Sandero-model te verplaatsen van Roemenië naar Marokko.

De Marokkaanse auto-industrie doet het zo goed dat auto-export de Marokkaanse fosfaatexport heeft overtroffen. De cijfers bewijzen volgens handelsminister Moulay Hafid Elalamy dat de Marokkaanse auto-industrie exponentieel groeit en op weg is een grote speler te worden op wereldschaal.



Volgens Elalamy zijn er nu nog maar twee landen die Marokko overtreffen in termen van concurrentievermogen: China en India.

Verwacht wordt dat de Marokkaanse auto-industrie tegen het 2030 jaarlijks een miljoen voertuigen kan produceren.

