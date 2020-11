Marokko: Coronamaatregelen in Tiznit aangescherpt

marokko 23 nov 19:13

Lokale autoriteiten in Tiznit hebben een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd om de recente toename in het aantal coronabesmettingen in te dammen.

De maatregelen gelden sinds vrijdag, duren 15 dagen en omvatten de opschorting van alle commerciële activiteiten na 20.00 uur. Cafés en restaurants moeten om 20.00 uur de deuren sluiten. Sporthallen, openbare parken en tuinen worden tot nader order gesloten. Het vertonen van voetbalwedstrijden in de horeca is streng verboden. Toegangswegen tot de steden worden afgesloten en voorzien van checkpoints. Een verplaatsingsvergunning is nodig om de regio te mogen verlaten. © MAROKKO.NL 2020