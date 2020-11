Koning Mohammed VI bereid om Mauritanië te bezoeken

Koning Mohammed VI sprak vrijdag telefonisch met de Mauritaanse president Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani

Tijdens het telefoongesprek bespraken de twee staatshoofden de recente ontwikkelingen in de Marokkaanse Sahara en een mogelijke verdieping van de samenwerking tussen de buurlanden.

Koning Mohammed VI sprak zijn bereidheid uit om Mauritanië te bezoeken en nodigde de president van Mauritanië uit om Marokko aan te doen. Het telefoontje kwam na een week van spanningen aan de grens tussen Marokko en Mauritanië.

Vrijdag 13 november hebben de Marokkaanse strijdkrachten (FAR) een blokkade opgeheven op de enige route die de twee landen met elkaar verbindt. De inzet van het leger was nodig omdat gewapende Polisario-rebellen de grensovergang al wekenlang blokkeerden.



Mauritanië voelde de impact van de ruim drie weken durende grensblokkade. Om de Mauritaanse markt te bevoorraden besloten Marokkaanse autoriteiten de zeeroute te gebruiken om lokale markten in Mauritanië te bevoorraden.

Warmere betrekkingen In 2001 bezocht de de Marokkaanse vorst Mauritanië voor het laatst. Het voorgenomen bezoek wijst op een opwarming van de relatie tussen de twee buurlanden. Grensspanningen in verband met het geschil over de Sahara hebben jarenlang geleid tot een verslechtering van de bilaterale betrekkingen.



De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita benadrukte in februari tijdens een ontmoeting met El Ghazouani de wens van koning Mohammed VI om de relatie tussen de twee landen te verbeteren. Tijdens zijn bezoek aan Nouakchott zei Bourita dat de twee landen "broederlijke banden" hebben op veel gebieden.

Koning Mohammed VI en de Marokkaanse regering zien graag de steun van Mauritanië in het door de VN geleide politieke proces om een ​​vreedzame oplossing te vinden in de Sahara.

