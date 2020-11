Marokko: ruim 2880 vaccinatielocaties in voorbereiding

Met nog slechts een paar weken te gaan voordat het landelijke vaccinatieprogramma begint zijn de voorbereiding in volle gang.

Dat meldde de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb vandaag in de Tweede Kamer. Volgens Ait Taleb is een commissie momenteel bezig met de voorbereiding om de vaccinatiecampagne in goede banen te leiden.

Het vaccinatieprogramma is het meest omvangrijke in de geschiedenis van het Noord-Afrikaanse land. De autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren.

Veldteams moeten straks zorgdragen voor de vaccinatie van zo'n 25 miljoen burgers verdeeld over zo'n 2888 vaccinatielocaties. De commissie houdt zich momenteel vooral bezig met het logistieke deel van het immense programma.



Om het aantal reisbewegingen te beperken werken zorgautoriteiten zowel met vaste als mobiele vaccinatielocaties. De mobiele vaccinatieteams zullen verschillende locaties in het land bezoeken, daarbij moet worden gedacht aan volkswijken, bedrijventerreinen, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, fabrieken en gevangenissen.

De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers. Hoewel de vaccinactie op vrijwillige basis geschiedt voert het zorgministerie momenteel bewustmakingscampagnes om de noodzaak van de vaccinatie te benadrukken.



Volgens de zorgminister is het noodzakelijk dat meer dan 80% van de volwassenen wordt gevaccineerd om de bevolking te beschermen tegen verdere verspreiding van COVID-19.

De dekkingsgraad van 80% is van belang omdat alleen dan de vrijheidsbeperkende maatregelen tegen het longvirus kunnen worden versoepeld om de sociale en economische impact van de coronamaatregelen te verminderen.



Productieactiviteiten vaccin gestart

Maandag werd bekend dat het Marokkaanse laboratorium Sothema is gestart met de voorbereidingen om het vaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm te produceren.

Naar verwachting zullen de eerste doses van het vaccin binnen twee weken van de productieband rollen. Een deel van de productie is voor binnenlands gebruik, een ander deel zal op den duur worden gedistribueerd naar andere Afrikaanse landen.



Voor de landelijke vaccinatieprogramma die naar verwachting in de derde week van december zal starten wordt gebruik gemaakt van doses die in China zijn geproduceerd. Een batch van 10 miljoen doses van het vaccin zal in december aan Marokko worden geleverd.

Met de eerste lading van 10 miljoen eenheden kunnen vijf miljoen burgers worden behandeld, elk persoon ontvangt twee prikken, met een interval van drie weken.

