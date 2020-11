Advies OMT: geen versoepeling coronamaatregelen december

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert om de coronamaatregelen niet te versoepelen in december, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.

Ook vindt het OMT dat de mogelijkheid van een langere kerstvakantie voor alle scholieren onderzocht moet worden, omdat dit mogelijk bijdraagt aan het verder verlagen van de besmettingen.

Eerder adviseerde het OMT nog dat mensen maximaal zes gasten konden uitnodigen tijdens kerst, mits iedereen 1,5 meter afstand houdt. Nu is dat maximaal drie. Wel benadrukten de experts dat de uiteindelijke keuze aan het kabinet was. Over het algemeen volgt de regering de OMT-adviezen op.

Het kabinet wil op 8 december meer duidelijkheid geven over mogelijke versoepelingen in december. Coronaminister Hugo de Jonge zei vorige week pas naar verruiming te kunnen kijken als de coronacijfers passen bij risiconiveau 2. Dat betekent tien ic-opnames of 3600 nieuwe besmettingen per dag.



Maatregelen op scholen

De snelle daling van de coronacijfers, die begin november werd ingezet, is inmiddels afgevlakt. Premier Mark Rutte zei afgelopen vrijdag al tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat de coronacijfers er niet goed uitzien en dat daardoor meer vrijheid rond de feestdagen "lastig" is. "Dit is niet hoe je het wilt hebben."

Ook de roep om meer maatregelen op scholen klinkt al langer. Het sluiten van scholen werd eerder door minister Arie Slob (Onderwijs) als laatste mogelijkheid genoemd. Een langere kerstvakantie zou een tussenoplossing zijn.



Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht) zei zondag in Nieuwsuur dat scholieren nu wat betreft besmettingen "aan de hoge kant" van het landelijk gemiddelde zitten.

Onder jongeren verloopt een infectie vaker zonder klachten of slechts met heel milde verschijnselen, waardoor niet altijd duidelijk is dat iemand besmet is. Bruijning pleitte onder meer voor het meer spreiden van leerlingen, bijvoorbeeld tijdens de pauzes.

